(Video) Rat je upravo dramatično eskalirao! Odzvanjaju eksplozije na aerodromu u još jednoj zemlji, haos se nekontrolisano širi: Iran lansirao projektile i dronove, oglasio se Azerbejdžan

Blic pre 5 sati
Azerbejdžan je oštro osudio akciju, ocenjujući je kao kršenje međunarodnog prava i zahtevao od Irana detaljno objašnjenje i garancije da se slični incidenti neće ponoviti Ovaj napad dodatno podiže tenzije u regionu, a situacija je okarakterisana kao „potencijalni okidač šireg sukoba“ zbog strateškog položaja Nahčivana Iranski dron pogodio je aerodrom u Azerbejdžanu (Azerbaijan), javlja AzerNjuz. Društvene mreže su preplavili snimci ovog napada, a ubrzo se oglasio i
