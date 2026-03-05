Niš danas po martovskom receptu: oblačno, malo kiše, pa razvedravanje

Niške vesti pre 4 sati  |  Branka Mihajlović Branka
Niš danas po martovskom receptu: oblačno, malo kiše, pa razvedravanje

U Nišu će danas biti umereno do potpuno oblačno, a tokom jutra i prepodneva ponegde se očekuje i slaba kiša.

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, tokom dana padavine će prestati, uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura biće oko 6 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići oko 14 stepeni Celzijusa. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. U narednim danima očekuje se stabilnije vreme. Već od petka prognozira se pretežno sunčano uz svežija jutra i prijatne dnevne temperature koje će se uglavnom kretati između 14 i 17 stepeni. Niške Vesti
OK radio pre 2 sata
Serbian News Media pre 2 sata
Vesti online pre 3 sata
Nedeljnik pre 4 sati
Glas juga pre 4 sati
Newsmax Balkans pre 5 sati
Glas Zapadne Srbije pre 5 sati
Radio 021 pre 10 minuta
Beta pre 1 minut
Beta pre 1 minut
BBC News pre 41 minuta
Danas pre 46 minuta