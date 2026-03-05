Niš danas po martovskom receptu: oblačno, malo kiše, pa razvedravanje

U Nišu će danas biti umereno do potpuno oblačno, a tokom jutra i prepodneva ponegde se očekuje i slaba kiša.

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, tokom dana padavine će prestati, uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura biće oko 6 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići oko 14 stepeni Celzijusa. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. U narednim danima očekuje se stabilnije vreme. Već od petka prognozira se pretežno sunčano uz svežija jutra i prijatne dnevne temperature koje će se uglavnom kretati između 14 i 17 stepeni. Niške Vesti