Dvolična politika glavnog šefa

Dok vlast, igrajući duplu igru, fingira spremnost da čuje primedbe sveta na set pravosudnih zakona, ocenu Venecijanske komisije i Ustavnog suda, ubrzano radi sve da osigura da i tužilaštvo postane njihova sigurna kuća. BIA je tu, da pomogne

Izgleda da dodatni posao BIA nije samo da nadgleda kritičare režima, prisluškuje studente i dojavljuje tabloidnim medijima detalje iz života takozvanog unutrašnjeg neprijatelja koji se mogu obraditi da izgledaju kompromitujuće, nego su se, evo, zdušno angažovali i oko izbora za Visoki savet tužilaštva. Nakon „prijateljskog“ razgovora, zahtevali su da svi glavni tužioci održe kolegijum i prenesu poruku BIA da bi bilo poželjno da se glasa za određene kandidate.