Dvolična politika glavnog šefa

Radar pre 26 minuta  |  Vesna Mališić
Dvolična politika glavnog šefa

Dok vlast, igrajući duplu igru, fingira spremnost da čuje primedbe sveta na set pravosudnih zakona, ocenu Venecijanske komisije i Ustavnog suda, ubrzano radi sve da osigura da i tužilaštvo postane njihova sigurna kuća. BIA je tu, da pomogne

Izgleda da dodatni posao BIA nije samo da nadgleda kritičare režima, prisluškuje studente i dojavljuje tabloidnim medijima detalje iz života takozvanog unutrašnjeg neprijatelja koji se mogu obraditi da izgledaju kompromitujuće, nego su se, evo, zdušno angažovali i oko izbora za Visoki savet tužilaštva. Nakon „prijateljskog“ razgovora, zahtevali su da svi glavni tužioci održe kolegijum i prenesu poruku BIA da bi bilo poželjno da se glasa za određene kandidate.
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Tadić (Ujedinjeni za Palanku): U Smederevskoj Palanci na izborima i fantomska lista iza koje je SNS

Tadić (Ujedinjeni za Palanku): U Smederevskoj Palanci na izborima i fantomska lista iza koje je SNS

Beta pre 11 minuta
TOK prati tokove novca biznismena iz fonda Vista rica

TOK prati tokove novca biznismena iz fonda Vista rica

Radar pre 26 minuta
Kokain u ambasadi Srbije je „katastrofa za našu diplomatiju“: Da li će se JTOK uključiti u crnogorsku istragu?

Kokain u ambasadi Srbije je „katastrofa za našu diplomatiju“: Da li će se JTOK uključiti u crnogorsku istragu?

Danas pre 4 sati
Na Čukarici zaplenjeno 50 kilograma marihuane

Na Čukarici zaplenjeno 50 kilograma marihuane

Danas pre 5 sati
Novinarka Vijesti o navodima o kokainu: Tadašnji ambasador Srbije u Portugaliji se pominje u Skaj prepisci

Novinarka Vijesti o navodima o kokainu: Tadašnji ambasador Srbije u Portugaliji se pominje u Skaj prepisci

Danas pre 5 sati
Za privatne časove i do 80.000 dinara! Pripreme osmaka za malu maturu uveliko traju Cene variraju, ali će roditelji dobro da…

Za privatne časove i do 80.000 dinara! Pripreme osmaka za malu maturu uveliko traju Cene variraju, ali će roditelji dobro da otvore novčanike Evo kako izgleda probni ispit

Dnevnik pre 1 sat
BIA u službi kriminala: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju

BIA u službi kriminala: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju

Ozon press pre 2 sata

Ključne reči

TužilaštvoBIAsigurna kućaIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Beta pre 6 minuta
Tadić (Ujedinjeni za Palanku): U Smederevskoj Palanci na izborima i fantomska lista iza koje je SNS

Tadić (Ujedinjeni za Palanku): U Smederevskoj Palanci na izborima i fantomska lista iza koje je SNS

Beta pre 11 minuta
Dvolična politika glavnog šefa

Dvolična politika glavnog šefa

Radar pre 26 minuta
Čizmom po seljaku

Čizmom po seljaku

Radar pre 26 minuta
TOK prati tokove novca biznismena iz fonda Vista rica

TOK prati tokove novca biznismena iz fonda Vista rica

Radar pre 26 minuta