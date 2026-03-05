Amerika traži pomoć Ukrajine u borbi protiv iranskih dronova, kaže Zelenski

Ukrajina će pomoći samo pod uslovom da takva akcija ne oslabi njenu mogućnost da se brani od ruske invazije i ukoliko bi to donelo diplomatske benefite Kijevu, rekao je Zelenski.

Getty Images Vladimir Zelenski Sjedinjene Američke Države zatražile su da im Ukrajina pomogne u odbrani država Persijskog zaliva od napada iranskih dronova, kaže ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Navodno su se ukrajinski saveznici obraćali vladi te zemlje, a bilo je i „zahteva američke strane". Iz Pentagona su odbili da komentarišu ove tvrdnje. Ukrajina će pomoći samo pod uslovom da takva akcija ne oslabi njenu mogućnost da se brani od ruske invazije i