Izrael gađao Teheran, iranska vojska Kurde, Senat nije uspeo da veže ruke Trampu

Radio 021 pre 29 minuta
Izrael gađao Teheran, iranska vojska Kurde, Senat nije uspeo da veže ruke Trampu

Rat je uvukao i Tursku, članicu NATO, pošto je raketu lansiranu iz Irana oborila protivvazdušna odbrana Severnoatlantske alijanse dok se kretala ka njenom vazdušnom prostoru.

EPA Hitna pomoć u Teheranu odnosi žrtvu bombardovanja Izraelska vojska nastavila je sa napadima na Teheran, Iran je gađao kurdske gerilske grupe u Iraku, dok se rat na Bliskom istoku širi i zahvata ceo region. Sukob koji je izbio 28. februara američko-izraelskim napadima u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei brzo se proširio, poremetivši globalne trgovinske i energetske tokove i posejao paniku i haos u do sada bezbednim zemljama Persijskog
