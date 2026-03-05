Izrael gađao Teheran, iranska vojska Kurde, Senat nije uspeo da veže ruke Trampu

Rat je uvukao i Tursku, članicu NATO, pošto je raketu lansiranu iz Irana oborila protivvazdušna odbrana Severnoatlantske alijanse dok se kretala ka njenom vazdušnom prostoru.

EPA Hitna pomoć u Teheranu odnosi žrtvu bombardovanja Izraelska vojska nastavila je sa napadima na Teheran, Iran je gađao kurdske gerilske grupe u Iraku, dok se rat na Bliskom istoku širi i zahvata ceo region. Sukob koji je izbio 28. februara američko-izraelskim napadima u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei brzo se proširio, poremetivši globalne trgovinske i energetske tokove i posejao paniku i haos u do sada bezbednim zemljama Persijskog