Glamočić: Blokade u Bresnici i Miločaju okončane, nastavljamo dijalog sa poljoprivrednicima

RTV pre 17 minuta  |  RTS
Glamočić: Blokade u Bresnici i Miločaju okončane, nastavljamo dijalog sa poljoprivrednicima

BEOGRAD - Država ne može da određuje cenu otkupa, ali smo se u razgovoru sa udruženjima dogovorili o pomoći najugroženijim proizvođačima mleka i nastavku dijaloga, kaže za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

Posle gotovo četiri sata razgovora u Vladi Srbije sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika, blokade u mestima Bresnica i Miločaj su okončane, a dogovoreno je da se razgovori nastave i u narednom periodu, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. "Imali smo dug i ozbiljan razgovor. Pre svega želim da se zahvalim poljoprivrednicima što su uspeli da razdvoje poljoprivredu od politike. Iako su bili pod velikim pritiscima, noćas su se oko 23 časa razišli sa
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Glamočić: Prekinute blokade poljoprivrednika u Bresnici i Miločaju, nastavljamo dijalog

Glamočić: Prekinute blokade poljoprivrednika u Bresnici i Miločaju, nastavljamo dijalog

Insajder pre 6 minuta
Završene blokade poljoprivrednika u Srbiji: Još bez dogovora sa Vladom, nastavlja se dijalog

Završene blokade poljoprivrednika u Srbiji: Još bez dogovora sa Vladom, nastavlja se dijalog

NIN pre 27 minuta
Poljoprivrednici uklonili sve blokade sa puteva u Srbiji

Poljoprivrednici uklonili sve blokade sa puteva u Srbiji

Bujanovačke pre 41 minuta
Šta kaže ministar Glamočić posle sastanka sa poljoprivrednicima

Šta kaže ministar Glamočić posle sastanka sa poljoprivrednicima

Nova pre 17 minuta
Glamočić: Prekinute blokade poljoprivrednika u Bresnici i Miločaju, nastavljamo dijalog

Glamočić: Prekinute blokade poljoprivrednika u Bresnici i Miločaju, nastavljamo dijalog

Euronews pre 12 minuta
Glamočić: Nastavljamo dijalog sa poljoprivrednicima, dogovorili smo se da pomognemo najugroženijima

Glamočić: Nastavljamo dijalog sa poljoprivrednicima, dogovorili smo se da pomognemo najugroženijima

Danas pre 2 minuta
Poljoprivrednici nisu postigli dogovor sa državom, ali blokade puteva okončane

Poljoprivrednici nisu postigli dogovor sa državom, ali blokade puteva okončane

Morava info pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVlada SrbijeMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Amerikanci pokrenuli novi postupak pred novosadskim sudom zbog Azotare

Amerikanci pokrenuli novi postupak pred novosadskim sudom zbog Azotare

Radio 021 pre 12 minuta
Glamočić: Prekinute blokade poljoprivrednika u Bresnici i Miločaju, nastavljamo dijalog

Glamočić: Prekinute blokade poljoprivrednika u Bresnici i Miločaju, nastavljamo dijalog

Insajder pre 6 minuta
Završene blokade poljoprivrednika u Srbiji: Još bez dogovora sa Vladom, nastavlja se dijalog

Završene blokade poljoprivrednika u Srbiji: Još bez dogovora sa Vladom, nastavlja se dijalog

NIN pre 27 minuta
Macut: U pripremi program brze prekvalifikacije odraslih za deficitarna zanimanja

Macut: U pripremi program brze prekvalifikacije odraslih za deficitarna zanimanja

Nova ekonomija pre 7 minuta
Ministar zadovoljan konstruktivnim dijalogom, poljoprivrednici nezadovoljni jer nema rešenja

Ministar zadovoljan konstruktivnim dijalogom, poljoprivrednici nezadovoljni jer nema rešenja

Nova ekonomija pre 16 minuta