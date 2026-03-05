Zašto su dva udruženja poljoprivrednika prekinula proteste

Vreme pre 4 sati
Zašto su dva udruženja poljoprivrednika prekinula proteste

Dva udruženja poljoprivrednika kažu da nije postignut nikakav dogovora sa Ministarstvom poljoprivrede, da nisu zadovoljni onim što im je ponuđeno, ali da proteste prekidaju zbog sezone radova koja je u punom jeku

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja i Udruženje poljoprivrednika „Šajkača“ odlučili su da prekinu protest, jer je u toku sezona radova, a o daljim koracima u svojoj borbi odlučiće nakon toga. Poljoprivrednici ta dva udruženja saopštili su da na sastanku u Vladi Srbije održanom u sredu (4. mart) nije postignut nikakav dogovora sa Ministarstvom poljoprivrede, i da nisu zadovoljni onim što im je ponuđeno. Oni su osudili „brutalnu akciju policije“ prema
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Glamočić: Paori prekidaju blokade u Bresnici i Miločaju

Glamočić: Paori prekidaju blokade u Bresnici i Miločaju

Politika pre 32 minuta
Sito politika Aleksandra Vučića: Taman zakrpi jednu rupu, otvori se druga. Zato i obećanje o izborima u ovoj godini zvuči kao…

Sito politika Aleksandra Vučića: Taman zakrpi jednu rupu, otvori se druga. Zato i obećanje o izborima u ovoj godini zvuči kao "šuplja priča"

Nova pre 1 sat
Poljoprivrednici otkrivaju kako je izgledao sastanak sa ministrom koji je trajao tri i po sata: “Glamočić je držao monolog i…

Poljoprivrednici otkrivaju kako je izgledao sastanak sa ministrom koji je trajao tri i po sata: “Glamočić je držao monolog i pričao svoju priču. Nećemo se predati”

Nova pre 3 sata
Poljoprivrednici nakon sastanka: Moramo se ponovo brzo sabrati i videti šta i kako dalje jer srpskom seljaku preti nestanak sa…

Poljoprivrednici nakon sastanka: Moramo se ponovo brzo sabrati i videti šta i kako dalje jer srpskom seljaku preti nestanak sa lica zemlje Srbije

Glas Šumadije pre 4 sati
Veljković: Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja prekinulo blokade

Veljković: Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja prekinulo blokade

Euronews pre 6 sati
Poljoprivrednici iz Mačve ostaju na blokadi u Bogatiću, traže puštanje pritvorenih

Poljoprivrednici iz Mačve ostaju na blokadi u Bogatiću, traže puštanje pritvorenih

RTS pre 6 sati
Poljoprivrednici: Pratićemo da li će biti ispunjena obećanja, protest prekinut samo zato što je u jeku sezona radova

Poljoprivrednici: Pratićemo da li će biti ispunjena obećanja, protest prekinut samo zato što je u jeku sezona radova

Forbes pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVlada SrbijeMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Stižu nam prvi prolećni neradni dani: Kalendar za Uskrs i Prvi maj u 2026. godini: Evo kako maksimalno da ih iskoristite i gde…

Stižu nam prvi prolećni neradni dani: Kalendar za Uskrs i Prvi maj u 2026. godini: Evo kako maksimalno da ih iskoristite i gde je najbolje otputovati

Blic pre 27 minuta
Premijer Macut razgovarao o pripremi da EU ukine roming za građane Srbije

Premijer Macut razgovarao o pripremi da EU ukine roming za građane Srbije

Danas pre 1 sat
(Foto) "Pripremite ranac za preživljavanje" Kipar izdao upozorenje građanima: Objavljena detaljna uputstva

(Foto) "Pripremite ranac za preživljavanje" Kipar izdao upozorenje građanima: Objavljena detaljna uputstva

Blic pre 1 sat
Kompanija DP World pokrenula intermodalnu železničku liniju od Novog Sada do Hernea

Kompanija DP World pokrenula intermodalnu železničku liniju od Novog Sada do Hernea

Blic pre 1 sat
Promena na čelu Direktorata civilnog vazduhoplovstva: Novi v.d. direktor Ognjen Babić, Mirjana Čizmarov odlazi u penziju

Promena na čelu Direktorata civilnog vazduhoplovstva: Novi v.d. direktor Ognjen Babić, Mirjana Čizmarov odlazi u penziju

Danas pre 3 sata