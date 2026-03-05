UKRAJINSKA KRIZA: Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat; Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na čekanju

RTV pre 42 minuta  |  RTS, Tanjug
KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.471. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da bi Moskva mogla odmah obustaviti isporuke gasa Evropi, pre nego što 25. aprila stupi na snagu uredba EU koja zabranjuje uvoz ruskog gasa. Ukrajinski ministar energetike Denis Šmigalj izjavio je da još nije doneta odluka o nastavku rada naftovoda "Družba", kojim je ruska nafta transportovana u Mađarsku i Slovačku. S druge strane, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto naglasio je da je stabilna

Ruska vojska nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine na više frontova. Ruska avijacija i dronovi uništili su lansere za letelice dugog dometa i objekte vojno-industrijskog kompleksa na istoku zemlje. Pogođen je putnički voz u Nikolajevskoj oblasti, a jedan radnik je povređen. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udare na rusku teritoriju. Prema navodima ruskih vlasti, ruska protivvazdušna odbrana (PVO) za četiri sata presrela je i uništila 34 ukrajinska drona
