Kiša, a evo gde će padati sneg! Otkrivamo kada se očekuju prestanak padavina: Temperatura do 18 stepeni

Kiša, a evo gde će padati sneg! Otkrivamo kada se očekuju prestanak padavina: Temperatura do 18 stepeni

U Srbiji u četvrtak oblacno sa kisom, na višim planinama na jugu iznad 1500 metara sa snegom, dok ce na severu tokom dana biti suvo.

Duvace slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Jutarnja temperatura od 4 do 8, maksimalna dnevna od 12 na jugu do 18 stepeni na severu Srbije. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina i razvedravanje. U Beogradu u cetvrtak moguca kisa, a prema kraju dana suvo. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 14 stepeni. (Telegraf.rs)
