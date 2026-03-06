Uživo Hiljade mrtvih; Rusi melju; Orban i Zelenski u "ratu"; Mađari zarobili pare i uzeli taoce FOTO/VIDEO

Rat u Ukrajini - 1.472. dan. Borbe na frontu vode se nesmanjenim intenzitetom dok ruske snage nastavljaju napredovanje u Donbasu i približavaju se Slavjansku.

Političke tenzije u Evropi dodatno rastu – mađarski premijer Viktor Orban poručuje da ga ne brinu pretnje smrću koje mu je, kako tvrdi, uputio Volodimir Zelenski, dok ukrajinski predsednik istovremeno šalje oštre poruke Budimpešti.