Uživo Hiljade mrtvih; Rusi melju; Orban i Zelenski u "ratu"; Mađari zarobili pare i uzeli taoce FOTO/VIDEO

B92 pre 14 minuta
Uživo Hiljade mrtvih; Rusi melju; Orban i Zelenski u "ratu"; Mađari zarobili pare i uzeli taoce FOTO/VIDEO

Rat u Ukrajini - 1.472. dan. Borbe na frontu vode se nesmanjenim intenzitetom dok ruske snage nastavljaju napredovanje u Donbasu i približavaju se Slavjansku.

Političke tenzije u Evropi dodatno rastu – mađarski premijer Viktor Orban poručuje da ga ne brinu pretnje smrću koje mu je, kako tvrdi, uputio Volodimir Zelenski, dok ukrajinski predsednik istovremeno šalje oštre poruke Budimpešti.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Budimpešta traži hitan odgovor Kijeva – da li prevozite novac ukrajinske mafije; nova razmena zarobljenika

Budimpešta traži hitan odgovor Kijeva – da li prevozite novac ukrajinske mafije; nova razmena zarobljenika

RTS pre 14 minuta
Kijev preporučuje Ukrajincima da se uzdrže od putovanja u Mađarsku

Kijev preporučuje Ukrajincima da se uzdrže od putovanja u Mađarsku

Politika pre 9 minuta
​Zelenski i Meloni razgovarali o Iranu i kreditu za Ukrajinu

​Zelenski i Meloni razgovarali o Iranu i kreditu za Ukrajinu

Politika pre 9 minuta
Mađarska traži objašnjenje od Ukrajine zbog transporta velike količine gotovine

Mađarska traži objašnjenje od Ukrajine zbog transporta velike količine gotovine

Insajder pre 39 minuta
Mađarska traži objašnjenje od Ukrajine: da li su sredstva u vezi sa ratnom mafijom

Mađarska traži objašnjenje od Ukrajine: da li su sredstva u vezi sa ratnom mafijom

Politika pre 24 minuta
Kremlj upozorava: Ako nas Finska bude ugrožavala, preduzećemo adekvatne mere

Kremlj upozorava: Ako nas Finska bude ugrožavala, preduzećemo adekvatne mere

Danas pre 1 sat
Ako Finska razmesti nuklearno oružje Rusija će imati spreman odgovor

Ako Finska razmesti nuklearno oružje Rusija će imati spreman odgovor

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaBudimpeštaKijevVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve

RTV pre 14 minuta
BBC Verifaj: Šta se zna o napadu na školu u Iranu

BBC Verifaj: Šta se zna o napadu na školu u Iranu

BBC News pre 9 minuta
Razmena vazdušnim udarima na Bliskom istoku; avion Er Srbije poleteo za Dubai; u Iranu do sada više od 1.300 poginulih

Razmena vazdušnim udarima na Bliskom istoku; avion Er Srbije poleteo za Dubai; u Iranu do sada više od 1.300 poginulih

RTS pre 14 minuta
BLOG UŽIVO Najgora noć u Teheranu, bombardovan i Liban, Tramp upozorava na odmazdu Irana: "Kad idete u rat, ljudi ginu"

BLOG UŽIVO Najgora noć u Teheranu, bombardovan i Liban, Tramp upozorava na odmazdu Irana: "Kad idete u rat, ljudi ginu"

Nova pre 14 minuta
UŽIVO Pogođen američki naftni tanker kod obale Kuvajta, Iran najavljuje intenziviranje napada

UŽIVO Pogođen američki naftni tanker kod obale Kuvajta, Iran najavljuje intenziviranje napada

Sputnik pre 14 minuta