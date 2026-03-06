Tramp ugostio Mesija i Inter: 'Star sam, gledao sam Pelea, ali možda si ti bolji'

BBC News pre 1 sat

Lionel Mesi i njegovi saigrači iz Intera iz Majami bili su gosti američkog predsednika Donalda Trampa u Beloj kući.

Američki lider ih je ugostio u čast Interovog trijumfa u MLS kupu, najvažnijem fudbalskom takmičenju u Sjedinjenim Državama.

Inter je trofej osvojio u decembru prošle godine, a igrači su posetili Belu kuću dan pre utakmice sa lokalnim DC Junajtedom.

„Moj sin Baron mi je rekao: 'Tata, da li znaš ko će sutra biti ovde? Odgovorio sam mu: 'Ne, imam mnogo posla'.

„Kazao mi je: 'Mesi!'. On je tvoj veliki fan, misli da si veliki čovek i čini mi se da ste se upoznali ranije danas."

Argentinac Mesi, jedan od najboljih svetskih fudbalera svih vremena, krajem prošle godine je produžio ugovor sa Interom iz Majamija do 2028.

On je prethodne dve sezone u dresu Intera osvajao priznanja za najkorisnijeg igrača MLS lige.

„Trofej sa Interom je Leu bio 47. u neverovatnoj karijeri - ima ih najviše u istoriji.

„Mogao si da odeš bilo gde na svetu, u bilo koji tim, ali si izabrao Majami i hoću da ti se zahvalim što si nas sve poveo u ovu avanturu", rekao je Tramp obraćajući se Mesiju.

Suvlasnik kluba iz Majamija je Dejvid Bekam, bivši kapiten fudbalske reprezantacije Engleske.

„Ne bi trebalo ovo da kažem jer sam star, ali gledao sam Pelea kako igra.

„Ne znam, možda si bolji od Pelea. Pele je bio baš dobar", dodao je američki predsednik.

