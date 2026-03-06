BBC vesti na srpskom

Tramp ugostio Mesija i Inter: 'Star sam, gledao sam Pelea, ali možda si ti bolji'

Lionel Mesi je Donaldu Trampu uručio dres Intera sa brojem 47 i loptu sa potpisima igrača prvaka MLS lige.

BBC News pre 1 sat
Lionel Mesi uručio je američkom predsedniku Donaldu Trampu potpisani trofej sa loptom
Getty Images

Lionel Mesi i njegovi saigrači iz Intera iz Majami bili su gosti američkog predsednika Donalda Trampa u Beloj kući.

Američki lider ih je ugostio u čast Interovog trijumfa u MLS kupu, najvažnijem fudbalskom takmičenju u Sjedinjenim Državama.

Inter je trofej osvojio u decembru prošle godine, a igrači su posetili Belu kuću dan pre utakmice sa lokalnim DC Junajtedom.

„Moj sin Baron mi je rekao: 'Tata, da li znaš ko će sutra biti ovde? Odgovorio sam mu: 'Ne, imam mnogo posla'.

„Kazao mi je: 'Mesi!'. On je tvoj veliki fan, misli da si veliki čovek i čini mi se da ste se upoznali ranije danas."

Argentinac Mesi, jedan od najboljih svetskih fudbalera svih vremena, krajem prošle godine je produžio ugovor sa Interom iz Majamija do 2028.

On je prethodne dve sezone u dresu Intera osvajao priznanja za najkorisnijeg igrača MLS lige.

„Trofej sa Interom je Leu bio 47. u neverovatnoj karijeri - ima ih najviše u istoriji.

„Mogao si da odeš bilo gde na svetu, u bilo koji tim, ali si izabrao Majami i hoću da ti se zahvalim što si nas sve poveo u ovu avanturu", rekao je Tramp obraćajući se Mesiju.

Suvlasnik kluba iz Majamija je Dejvid Bekam, bivši kapiten fudbalske reprezantacije Engleske.

„Ne bi trebalo ovo da kažem jer sam star, ali gledao sam Pelea kako igra.

„Ne znam, možda si bolji od Pelea. Pele je bio baš dobar", dodao je američki predsednik.

Lionel Mesi se rukuje sa predsednikom SAD Donaldom Trampom
Getty Images
Suvlasnik Inter Majamija Horhe Mas, predsednik SAD Donald Tramp i argentinski napadač Inter Majamija Lionel Mesi stižu na događaj u čast pobednika MLS kupa 2025.
Getty Images
Suvlasnik Inter Majamija Horhe Mas, predsednik SAD Donald Tramp i argentinski napadač Inter Majamija Lionel Mesi
Američki predsednik Donald Tramp razgovara pored argentinske zvezde Lionela Mesija tokom događaja za Inter Majami
Getty Images

(BBC News, 03.06.2026)

BBC News
Lajbah za BBC: 'Jugoslavija se sama srušila, mi smo bili njen orkestar Titanik'

Lajbah za BBC: 'Jugoslavija se sama srušila, mi smo bili njen orkestar Titanik'

BBC News pre 21 minuta
Kako rat na Bliskom istoku utiče na mene i na živote ljudi u Srbiji

Kako rat na Bliskom istoku utiče na mene i na živote ljudi u Srbiji

BBC News pre 56 minuta
Amerika traži pomoć Ukrajine u borbi protiv iranskih dronova, kaže Zelenski

Amerika traži pomoć Ukrajine u borbi protiv iranskih dronova, kaže Zelenski

BBC News pre 14 sati
Evakuacije u Bejrutu, Britanija šalje borbene avione u Katar, nastavljeni napadi Izraela i Irana

Evakuacije u Bejrutu, Britanija šalje borbene avione u Katar, nastavljeni napadi Izraela i Irana

BBC News pre 14 sati
Prolećna setva prekinula blokade poljoprivrednika u Srbiji

Prolećna setva prekinula blokade poljoprivrednika u Srbiji

BBC News pre 22 sata
BBC News

Povezane vesti »

Hegset: Tramp nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Panamskog kanala

Hegset: Tramp nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Panamskog kanala

Insajder pre 10 minuta
Donald Tramp dočekao Mesija i poručio mu: Ne znam, možda si bolji od Pelea

Donald Tramp dočekao Mesija i poručio mu: Ne znam, možda si bolji od Pelea

Danas pre 6 minuta
Američki ministar odbrane: Napadi na Iran uskoro će se dramatično pojačati

Američki ministar odbrane: Napadi na Iran uskoro će se dramatično pojačati

Danas pre 11 minuta
Ministar odbrane SAD: Napadi na Iran uskoro će se dramatično povećati

Ministar odbrane SAD: Napadi na Iran uskoro će se dramatično povećati

N1 Info pre 11 minuta
Tramp ugostio Mesija i Inter Majami u Beloj kući

Tramp ugostio Mesija i Inter Majami u Beloj kući

RTS pre 1 sat
Tramp ugostio Mesija i Inter: 'Star sam, gledao sam Pelea, ali možda si ti bolji'

Tramp ugostio Mesija i Inter: 'Star sam, gledao sam Pelea, ali možda si ti bolji'

Radio 021 pre 1 sat
Mesi i ekipa kao dekor za Trampove priče o uništavanju Irana

Mesi i ekipa kao dekor za Trampove priče o uništavanju Irana

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalInterBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO Iran tvrdi da je uništio američke radare u Emiratima i Jordanu; Izrael: Započet široki talas udara na ključnu…

BLOG UŽIVO Iran tvrdi da je uništio američke radare u Emiratima i Jordanu; Izrael: Započet široki talas udara na ključnu infrastrukturu režima u Teheranu

Insajder pre 11 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve

RTV pre 1 minut
Hegset: Tramp nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Panamskog kanala

Hegset: Tramp nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Panamskog kanala

Insajder pre 10 minuta
Donald Tramp dočekao Mesija i poručio mu: Ne znam, možda si bolji od Pelea

Donald Tramp dočekao Mesija i poručio mu: Ne znam, možda si bolji od Pelea

Danas pre 6 minuta
Dan: Rumunija neće smeštati nuklearne komponente na svojoj teritoriji

Dan: Rumunija neće smeštati nuklearne komponente na svojoj teritoriji

RTV pre 0 minuta