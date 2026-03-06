Bez kvoruma Skupština u Prištini nije izabrala predsednika

Mandat sadašnje predsednice privremenih institucija Vjose Osmani ističe 4. aprila Za izbor predsednika potrebno je dve trećine glasova u parlamentu koji ima 120 poslaničkih mesta Skupština privremenih prištinskih institucija nije na večerašnjoj vanrednoj sednici izabrala predsednika privremenih institucija zbog nedostatka kvoruma, nakon čega je sednica prekinuta. Sednici je prisustvovalo 66 poslanika Samoopredeljenja i nevećinskih nesrpskih zajednica, a za izbor