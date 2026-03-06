Bez kvoruma Skupština u Prištini nije izabrala predsednika

Blic pre 20 minuta
Bez kvoruma Skupština u Prištini nije izabrala predsednika
Mandat sadašnje predsednice privremenih institucija Vjose Osmani ističe 4. aprila Za izbor predsednika potrebno je dve trećine glasova u parlamentu koji ima 120 poslaničkih mesta Skupština privremenih prištinskih institucija nije na večerašnjoj vanrednoj sednici izabrala predsednika privremenih institucija zbog nedostatka kvoruma, nakon čega je sednica prekinuta. Sednici je prisustvovalo 66 poslanika Samoopredeljenja i nevećinskih nesrpskih zajednica, a za izbor
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Vežba za veliki obračun

Vežba za veliki obračun

Radar pre 54 minuta
Ekološki ustanak: Nije prikupljeno dovoljno potpisa za sednicu Skupštine o statusu Univerziteta u Prištini

Ekološki ustanak: Nije prikupljeno dovoljno potpisa za sednicu Skupštine o statusu Univerziteta u Prištini

Danas pre 1 sat
Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Danas pre 3 sata
Večeras vanredna sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za izbor predsednika

Večeras vanredna sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za izbor predsednika

Danas pre 3 sata
Neizvesnost u Prištini: Prekinute sednice skupštine o amandmanima i izboru predsednika zbog nedostatka kvoruma

Neizvesnost u Prištini: Prekinute sednice skupštine o amandmanima i izboru predsednika zbog nedostatka kvoruma

Euronews pre 1 dan
Skupština u Prištini nije izabrala predsednika privremenih institucija, nije obezbeđen kvorum

Skupština u Prištini nije izabrala predsednika privremenih institucija, nije obezbeđen kvorum

RTS pre 1 dan
Prekinute sednice skupštine u Prištini o amandmanima i o izboru predsednika

Prekinute sednice skupštine u Prištini o amandmanima i o izboru predsednika

Sputnik pre 1 dan

Ključne reči

PrištinaIzbori

Politika, najnovije vesti »

Bez kvoruma Skupština u Prištini nije izabrala predsednika

Bez kvoruma Skupština u Prištini nije izabrala predsednika

Blic pre 20 minuta
Vežba za veliki obračun

Vežba za veliki obračun

Radar pre 54 minuta
Ekološki ustanak: Nije prikupljeno dovoljno potpisa za sednicu Skupštine o statusu Univerziteta u Prištini

Ekološki ustanak: Nije prikupljeno dovoljno potpisa za sednicu Skupštine o statusu Univerziteta u Prištini

Danas pre 1 sat
Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Danas pre 3 sata
Večeras vanredna sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za izbor predsednika

Večeras vanredna sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za izbor predsednika

Danas pre 3 sata