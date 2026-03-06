Zvaničnik NATO-a: U potpunosti odbacujemo tvrdnju da je Bondstil korišćen za napade na Iran

NATO je večeras odbacio navode da je vojna baza „Bondstil“ (Camp Bondsteel) na Kosovu korišćena za američke napade na Iran i ukazao da ne učestvuje kao organizacija u aktuelnoj vojnoj kampanji protiv iranskih vlasti. „Ta tvrdnja je lažna i mi je u potpunosti odbacujemo“, rekao je zvaničnik NATO-a agenciji Beta, upitan o tvrdnjama na društvenim mrežama da su rakete ka Iranu lansirane iz baze „Bondstil“, koja je i operativni štab misije KFOR. Zvaničnik NATO-a je u