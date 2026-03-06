Orban: Zelenski mi upućuje pretnje dok mađarska opozicija staje na stranu Kijeva

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Orban: Zelenski mi upućuje pretnje dok mađarska opozicija staje na stranu Kijeva

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je danas da mu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upućuje pretnje dok, kako je naveo, "mađarska opozicija staje na stranu Kijeva i Brisela".

Orban je naveo na platformi X da je plan EU i Ukrajine uspostavljanje proukrajinske vlade u Budimpešti koja bi slala mađarski novac Kijevu i odvojila Mađarsku od jeftinih ruskih energeneta. "Branićemo interese naše nacije. Računajte na to", poručio je Orban. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je u četvrtak da niko ne može da preti Mađarskoj ili njenom premijeru, reagujući na izjavu Zelenskog da bi mogao "da da adresu jedne osobe u Evropskoj
