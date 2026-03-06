Duplo veća potražnja za gorivom u Srbiji – pumpadžije tvrde da sistem puca

Vlasnici benzinskih stanica u Srbiji beleže drastičan skok potražnje za gorivom, koja je na pojedinim mestima i duplirana, dok istovremeno upozoravaju na sve težu nabavku u veleprodaji jer veliki uvoznici čuvaju zalihe za sopstvene maloprodajne lance.

Kupovina goriva na pumpama u Srbiji danas je značajno povećana, a na pojedinim je duplirana, rekli su vlasnici benzinskih stanica za Betu. Vlasnik pumpi "Knez petrol" Srđan Knežević rekao je da je danas prodao 15.000 litara goriva, duplo više nego ovih dana. Istakao je da povećanje cene dizela od danas za tri dinara, dizela na 203 dinara i benzina na 184 dinara ne može da pokrije ni pola troškova. Vlasnica pumpi "Radun Avia" Jelena Radun rekla je da cena goriva u