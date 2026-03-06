Ambasador Srbije u UAE se oglasio pred let Dubaija za Beograd: "Naših ljudi u Emiratima ima na hiljade"

Mondo pre 10 minuta  |  Aleksandar Blagić
Ambasador Srbije u UAE se oglasio pred let Dubaija za Beograd: "Naših ljudi u Emiratima ima na hiljade"

Ambasador Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Vladimir Marić oglasio se pred poletanje aviona "Er Srbije" iz Dubaija za Beograd sa 262 državljana Srbije, prenosi " Republika" pisanje "Tanjuga".

Otkrio je da se novi let iz Dubaija za Beograd očekuje krajem ove nedelje uz pomoć Beograda i Ministarstva spoljnih poslova. "Veoma sam zadovoljan činjenicom da smo uspeli da u ovaj avion smestimo nešto više od 260 naših sugrađana koji će uskoro krenuti put Beograda, put aerodroma Nikola Tesla, put svoje domovine. Naših ljudi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima na hiljade. Sada uspevamo da vratimo kući nešto više od 260 ljudi, što znači da ih ostaje još dosta.
