Kako se živi u Dubaiju dok traje rat: Dok Iran napada raketama i dronovima, građani se pomažu na neverovatan način

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Izraelsko-američka vojna operacija "Epski bes" počela je u ranim jutarnjim časovima u subotu 28. februara u Iranu kada je prvog dana rata na Bliskom istoku ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei nakon čega je režim u Teheranu odlučio da se osveti celom regionu.

Napadali su države u kojima se nalaze američke vojne baze, a jedan od gradova koji je pretrpeo najviše raketnih napada, kao i napada dronovima, jeste Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Prema pisanju portala " Gulf News", život u Dubaiju u nekim delovima grada funkcioniše krajnje normalno, kao da i nema rata, dok u drugim delovima grada ulice izgledaju kao da je u toku karantin za vreme pandemije koronavirusa. Najveći ekonomski udarac trpe hoteli, kafići,
