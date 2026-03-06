Vremenska prognoza za 6. mart: Sunčano i toplo, blizu 20 stepeni danas

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 6. mart: Sunčano i toplo, blizu 20 stepeni danas

Prema vremenskoj prognozi za petak 6. mart 2026. godine, biće oblačno i hladnije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus jedan do četiri stepena.

Maksimalna dnevna od 13 do 18 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći pojačan vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 14 stepeni. Jutarnja će biti oko nula stepeni. Prema vremenskoj prognozi za subotu 7. mart, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo. Najniža temperatura od minus jedan do tri stepena, a najviša od 12 do 16 stepeni. Prema
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ujutru i tokom dana pretežno sunčano, uveče mestimično s kišom: Temperatura do 20 stepeni

Ujutru i tokom dana pretežno sunčano, uveče mestimično s kišom: Temperatura do 20 stepeni

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Baba Marta bez džempera, maksimalna temperatura do 20 stepeni

Baba Marta bez džempera, maksimalna temperatura do 20 stepeni

RTS pre 57 minuta
Pred nama prolećni dan: sunčano, temperatura do 20 stepeni

Pred nama prolećni dan: sunčano, temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Vreme danas sunčano i relativno toplo

Vreme danas sunčano i relativno toplo

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Pedro Sančez je heroj, nije mi “lep”

Pedro Sančez je heroj, nije mi “lep”

Danas pre 2 minuta
Na današnji dan: Rođen Mikelanđelo, Srbija postala kraljevina

Na današnji dan: Rođen Mikelanđelo, Srbija postala kraljevina

Radio 021 pre 2 minuta
Ujutru i tokom dana pretežno sunčano, uveče mestimično s kišom: Temperatura do 20 stepeni

Ujutru i tokom dana pretežno sunčano, uveče mestimično s kišom: Temperatura do 20 stepeni

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Migrena nije samo jaka glavobolja: Četiri faze napada koje mnogi ne prepoznaju

Migrena nije samo jaka glavobolja: Četiri faze napada koje mnogi ne prepoznaju

Danas pre 2 minuta
Izrael pokrenuo vazdušne napade na južna predgrađa Bejruta

Izrael pokrenuo vazdušne napade na južna predgrađa Bejruta

Politika pre 2 minuta