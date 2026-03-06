Pred nama sunčan dan, do 20 stepeni

Sunčan dan je pred nama. Danas suvo i malo toplije nego juče. Porast vazdušnog pritiska nad Srbijom je uslovio razilaženje oblačnosti, tako da će u danu pred nama biti pretežno vedro i stabilno, uz porast temperature za par stepeni u odnosu na jučerašnji dan. Širom Srbije ovoga jutra je pretežno vedro, uz maglu i sumaglicu, tek ponegde i slab jutarnji mraz. Najtoplije je u Negotinu sa sedam stepeni. Do kraja dana ostaje sunčano, uz slab severni i severozapadni