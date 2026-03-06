Mađarska proteruje uhapšene Ukrajince – koliko su novca i zlata prevozili; nova razmena zarobljenika

RTS pre 19 minuta
Mađarska proteruje uhapšene Ukrajince – koliko su novca i zlata prevozili; nova razmena zarobljenika

Rat u Ukrajini – 1.472. dan. Među uhapšenim Ukrajincima je i bivši general specijalnih službi, koji je bio zadužen za teret - veću količinu novca i zlata, saopštila je Nacionalna poreska i carinska služba Mađarske.

EK: Pretnje Zelenskog Orbanu nisu prihvatljive Evropska komisija je saopštila da su pretnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog mađarskom premijeru Viktoru Orbanu "neprihvatljive". "Konkretno, u vezi sa komentarima predsednika Zelenskog, mi kao Evropska komisija veoma smo jasni da takva retorika nije prihvatljiva", rekao je portparol Komisije Olof Gil. On je dodao da je cilj Komisije "da se svi malo smire i smanje tenzije" i da Brisel vodi "aktivne
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Evropska komisija: Pretnje Zelenskog Orbanu nisu prihvatljive

Evropska komisija: Pretnje Zelenskog Orbanu nisu prihvatljive

NIN pre 19 minuta
Uživo Hiljade mrtvih; Rusi melju; Orban i Zelenski u "ratu"; Mađari oteli Ukrajincima pare i zlato FOTO/VIDEO

Uživo Hiljade mrtvih; Rusi melju; Orban i Zelenski u "ratu"; Mađari oteli Ukrajincima pare i zlato FOTO/VIDEO

B92 pre 18 minuta
"Pretnje zelelenskog Orbanu su neprihvatljive" Hitno se oglasila Evropska komisija

"Pretnje zelelenskog Orbanu su neprihvatljive" Hitno se oglasila Evropska komisija

Večernje novosti pre 18 minuta
Sukob oko družbe sve veći: Zelenski poručio Orbanu da će vojnima dati adresu da popričaju s njim, mađarski lider da će probiti…

Sukob oko družbe sve veći: Zelenski poručio Orbanu da će vojnima dati adresu da popričaju s njim, mađarski lider da će probiti blokadu

Blic pre 24 minuta
"Brisel sramno sarađuje sa Hrvatskom" Sijarto: Nisu stali u odbranu Mađarske i Slovačke

"Brisel sramno sarađuje sa Hrvatskom" Sijarto: Nisu stali u odbranu Mađarske i Slovačke

Večernje novosti pre 1 sat
Sijarto: Brisel sramno sarađuje sa Hrvatskom, nije zaštitio Mađarsku i Slovačku u sporu oko naftovoda Družba

Sijarto: Brisel sramno sarađuje sa Hrvatskom, nije zaštitio Mađarsku i Slovačku u sporu oko naftovoda Družba

RTV pre 1 sat
Sijarto: Evropska komisija sa Hrvatskom pokušava da ometa uvoz ruske nafte u Mađarsku

Sijarto: Evropska komisija sa Hrvatskom pokušava da ometa uvoz ruske nafte u Mađarsku

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiOsiguranjeMoskvaUkrajinaBriselNaftovodMafijaIndijaSlovačkaAustrijaItalijaRusijaEvropska komisijaFinskaBudimpeštahelikopterKijevDonald TrampMađarskanaftaVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO IDF: 50 izraelskih aviona pogodilo podzemni bunker iranskog vrhovnog vođe u Teheranu; Iran tvrdi da je uništio…

BLOG UŽIVO IDF: 50 izraelskih aviona pogodilo podzemni bunker iranskog vrhovnog vođe u Teheranu; Iran tvrdi da je uništio američke radare u Emiratima i Jordanu

Insajder pre 19 minuta
Iran ne može vojno da pobedi Ameriku, ali evo kako njegove vođe planiraju da opstanu

Iran ne može vojno da pobedi Ameriku, ali evo kako njegove vođe planiraju da opstanu

BBC News pre 4 minuta
Zaharova: Evropa je u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva

Zaharova: Evropa je u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva

RTV pre 9 minuta
Razmena vazdušnim udarima na Bliskom istoku – u Iranu do sada više od 1.300 poginulih

Razmena vazdušnim udarima na Bliskom istoku – u Iranu do sada više od 1.300 poginulih

RTS pre 18 minuta
UŽIVO Intenzivan napad iranskih dronova na američku bazu u Kuvajtu

UŽIVO Intenzivan napad iranskih dronova na američku bazu u Kuvajtu

Sputnik pre 18 minuta