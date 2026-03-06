Priština: Istekao rok za izbor predsednika, Hadžiju zatražila ocenu ustavnog suda

PRIŠTINA - Rok za izbor predsednika privremenih prištinskih institucijia istekao je u ponoć, a nakon što je, zbog nedostatka kvoruma, prekinuta sednica skupštine o izboru predsednika, predsednica parlamenta Aljbuljena Hadžiju objavila je da je od ustavnog suda zatražila ocenu ustavnosti postupka za izbor predsednika i suspenzivnu meru za ustavni rok.

"Upravo smo se obratili Ustavnom sudu u vezi sa ocenom ustavnosti postupka za izbor predsednika. Takođe, ovim zahtevom smo zatražili da Ustavni sud izrekne privremenu meru za suspenziju ustavnog roka u vezi sa postupkom za izbor predsednika, do objavljivanja presude", navela je Hadžiju u objavi na Fejsbuku. Vanredna sednica skupštine privremenih institucija, sazvana samo nekoliko sati pre isteka ustavnog roka za izbor predsednika, prekinuta je zbog nedostatka