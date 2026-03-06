Kako bi SPC sudila Đordanu Brunu

Verni srpski narod na okupu ne drži strah božiji, nego strah od dežurnog đakona

Miljenko Jergović i Svetislav Basara svakog petka samo na Velikim pričama u rubrici “Nikad bolje”. Tebe, Miljenko, teologija zaokuplja na jedan diskretan, apofatički način koji bi veoma dobro došao balkanskim teolozima “sva tri zakona”. Pre svega, ti Bibliju čitaš onako kako je i treba čitati – kao “imaginacijski svemir, a ne (kao) bunar dogmi”. Nema u Bibliji nijedne dogme. Dogme su ljudski konstrukti, biblijska alegorija o Bogu koji nagoni životinje da defiluju