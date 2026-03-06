Cena nafte počela da raste

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik (A. S.)
Cena nafte počela da raste

Nafta marke „Brent“ poskupela je za 2,4 odsto, dostižući cenu od 87,30 dolara po barelu, što je najviši nivo od početka sukoba na Bliskom istoku, piše list „Fajnenšel tajms“.

Do rasta je došlo nakon što je katarski ministar energetike Sad el Kabi rekao da bi rat na Bliskom istoku mogao da „uništi svetsku ekonomiju“, navodi list. Prema pisanju lista, katarski ministar je upozorio da bi cene nafte mogle da skoče na 150 dolara po barelu, a cene gasa skoro učetvorostruče zbog situacije u regionu. „Ako tankeri i druga trgovačka plovila ne budu mogli da prolaze kroz Ormuski moreuz, cene nafte mogu skočiti do 150 dolara po barelu, a cene gasa
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Katar upozorava: Rat u Persijskom zalivu bi mogao da uskoro zaustavi izvoz energenata

Katar upozorava: Rat u Persijskom zalivu bi mogao da uskoro zaustavi izvoz energenata

RTV pre 1 sat
"Biće nestašica, zemlje Zaliva će proglasiti fors mažer": Katarski ministar izneo mračnu prognozu, evo šta čeka svet

"Biće nestašica, zemlje Zaliva će proglasiti fors mažer": Katarski ministar izneo mračnu prognozu, evo šta čeka svet

Mondo pre 1 sat
Evropski indeksi u zelenom, nakon sporijeg rasta cena nafte i gasa

Evropski indeksi u zelenom, nakon sporijeg rasta cena nafte i gasa

Politika pre 1 sat
Cena nafte počela da skače: Stižu upozorenja - cena za barel može da ode i na 150 dolara

Cena nafte počela da skače: Stižu upozorenja - cena za barel može da ode i na 150 dolara

Sputnik pre 2 sata
14 trikova za manju potrošnju: Kako uštedeti novac kada cena goriva skoči

14 trikova za manju potrošnju: Kako uštedeti novac kada cena goriva skoči

Mondo pre 2 sata
Cene sirove nafte zabeležile najveći nedeljni skok od 2022. godine, čekaju se nove cene goriva

Cene sirove nafte zabeležile najveći nedeljni skok od 2022. godine, čekaju se nove cene goriva

Radio 021 pre 3 sata
Rast cena nafte zbog sukoba na Bliskom istoku: "Kriza bi mogla da pogodi i Srbiju"

Rast cena nafte zbog sukoba na Bliskom istoku: "Kriza bi mogla da pogodi i Srbiju"

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokCena naftecena gasaFajnenšel tajmsDolarnaftavestiratekonomija

Ekonomija, najnovije vesti »

Poskupljenje goriva u Srbiji usled sukoba na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza

Poskupljenje goriva u Srbiji usled sukoba na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza

Naslovi.ai pre 7 minuta
Rat na Bliskom istoku gura cenu nafte Brent ka 90 dolara po barelu

Rat na Bliskom istoku gura cenu nafte Brent ka 90 dolara po barelu

Insajder pre 12 minuta
Vlada Srbije usvojila Nacrt zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda

Vlada Srbije usvojila Nacrt zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda

Nova ekonomija pre 7 minuta
Razgovor dobavljača iz Srbije i trgovaca iz Severne Makedonije o saradnji

Razgovor dobavljača iz Srbije i trgovaca iz Severne Makedonije o saradnji

Nova ekonomija pre 17 minuta
Završava se sezona skijanja - poznata srpska planina najavila promene sledeće godine

Završava se sezona skijanja - poznata srpska planina najavila promene sledeće godine

Kamatica pre 7 minuta