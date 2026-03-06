Cena nafte počela da raste

Nafta marke „Brent“ poskupela je za 2,4 odsto, dostižući cenu od 87,30 dolara po barelu, što je najviši nivo od početka sukoba na Bliskom istoku, piše list „Fajnenšel tajms“.

Do rasta je došlo nakon što je katarski ministar energetike Sad el Kabi rekao da bi rat na Bliskom istoku mogao da „uništi svetsku ekonomiju“, navodi list. Prema pisanju lista, katarski ministar je upozorio da bi cene nafte mogle da skoče na 150 dolara po barelu, a cene gasa skoro učetvorostruče zbog situacije u regionu. „Ako tankeri i druga trgovačka plovila ne budu mogli da prolaze kroz Ormuski moreuz, cene nafte mogu skočiti do 150 dolara po barelu, a cene gasa