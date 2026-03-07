Dobrić o Zvezdi, ali i Kariju, Lučiću i reprezentaciji: "Sve nas je to koštalo"

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić istakao je da je poraz od Bajerna posledica lošeg ulaska u meč i slabije odbrane u prvom poluvremenu.

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Bajerna iz Minhena 85:80 u 30. kolu Evrolige. "Teška utakmica za nas. Pre svega smo loše ušli u meč. Nismo imali agresivnost u odbrani i dopustili smo im da lako daju poene. Do poluvremena smo primili 50 poena, što je zaista velika brojka. To nismo smeli da dozvolimo. Posle smo uspeli da malo dignemo nivo odbrane i energije. Izgledalo je dobro do pred kraj, gde smo doneli nekoliko loših odluka, dozvolili Bajernu da uzme važne