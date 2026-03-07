Ukrajinski bankarski službenici pušteni iz pritvora u Mađarskoj
U toku je krivični postupak, a jedan od članova grupe je bivši general ukrajinske obaveštajne službe, tvrde iz mađarske poreske uprave.
Ukrajina je izdejstvovala oslobađanje sedam ukrajinskih bankarskih službenika uhapšenih u četvrtak u Mađarskoj dok su prevozili gotovinu vrednosti od 80 miliona dolara i devet kilograma zlata u vozilima.
Radnici su bezbedni i prešli su ukrajinsku granicu, izjavio je u petak uveče ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.
Pošto je Sibiha optužio Budimpeštu da je grupu uzela za taoce i ukrala novac, mađarska poreska uprava je saopštila da su pritvoreni zbog sumnje na pranje novca.
Ošadbank, ukrajinska državna štedionica, saopštila je da su zaposleni u vozilima za prevoz gotovine bili deo redovnog transporta između Austrije i Ukrajine i da su „neopravdano pritvoreni“.
Poreska uprava je saopštila da će proterati radnike.
BBC je kontaktirao mađarsku vladu za komentar.
Vlasti su saopštile da vode krivični postupak i dodale da transport nadgleda bivši general ukrajinske obaveštajne službe.
„Samo ove godine, više od 900 miliona dolara, 420 miliona evra i 146 kg zlatnih poluga je transportovano kroz teritoriju Mađarske u Ukrajinu“, saopštila je nacionalna poreska i carinska uprava u petak.
Još nije jasno šta se dogodilo sa ogromnim sumama gotovine i zlata zaplenjenim u četvrtak, ali je poljski ministar spoljnih poslova Radek Sikorski rekao da su „ukrali novac“.
Odnosi između Ukrajine i Mađarske su se pogoršali od invazije Rusije na Ukrajinu uz česte verbalne okršaje oko obustave isporuke ruske nafte preko naftovoda Družba u Ukrajini.
Družba je glavna ruta za isporuku ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj, a isporuke ruske nafte ovim zemljama su prekinute od 27. januara.
Mađarska i Slovačka, jedine su zemlje Evropske unije koje još uvoze rusku naftu, optužuju Ukrajinu da namerno odlaže obnavljanje protoka nafte iz političkih razloga.
Hapšenje bankarskih službenika poklapa se predizbornom kampanjom koja je u jeku u Mađarskoj, gde premijer Viktor Orban zaostaje u anketama javnog mnjenja, nešto više od mesec dana pre glasanja.
Mađarski izveštaji opisuju kako su crno obučeni zvaničnici iz mađarskog centra za borbu protiv terorizma TEK u četvrtak izvršili raciju vozila sa ukrajinskim registracijama, a zatim se njihov konvoj uputio ka Budimpešti.
Sibiha je optužio Orbana da je uvukao Ukrajinu u „domaću politiku i izbornu kampanju“, dodajući da Kijev neće tolerisati „ovaj državni banditizam“.
Njegov kolega u Budimpešti, ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, pitao je zašto se tako ogromne sume prebacuju u gotovini.
„Ako je ovo zaista transakcija između banaka, zašto nije izvršena transferom?“
Orban nije pomenuo sedam bankarskih službenika u redovnom radio nastupu u petak, iako je rekao da će „tranzitne pošiljke“ važne za Ukrajinu biti obustavljene dok se ne reši spor oko isporuka ruske nafte.
Orban, koji se smatra najbližim saveznikom Rusije u EU, optužio je Ukrajinu da namerno zaustavlja rusku naftu kroz cevovod.
Kijev tvrdi da je cevovod oštećen u ruskom vazdušnom napadu u januaru, ali Orban kaže da satelitski snimci ukazuju da nema razloga zašto cevovod ne bi trebalo da radi i zapretio je da će „prisiliti Ukrajince da ponovo pokrenu isporuke“.
Mađarska održava bliske veze sa Rusijom i dosledno se protivila vojnoj pomoći Ukrajini.
Ranije je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritikovao mađarskog premijera Viktora Orbana zbog blokiranja evropskog paketa pomoći za Kijev.
(BBC News, 03.07.2026)