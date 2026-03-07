Ukrajinski bankarski službenici pušteni iz pritvora u Mađarskoj

BBC News pre 58 minuta | Helen Sulivan - BBC Njuz

Reuters Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je da je poslata zvanična nota sa zahtevom za oslobađanje bankarskih službenika.

Ukrajina je izdejstvovala oslobađanje sedam ukrajinskih bankarskih službenika uhapšenih u četvrtak u Mađarskoj dok su prevozili gotovinu vrednosti od 80 miliona dolara i devet kilograma zlata u vozilima.

Radnici su bezbedni i prešli su ukrajinsku granicu, izjavio je u petak uveče ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Pošto je Sibiha optužio Budimpeštu da je grupu uzela za taoce i ukrala novac, mađarska poreska uprava je saopštila da su pritvoreni zbog sumnje na pranje novca.

Ošadbank, ukrajinska državna štedionica, saopštila je da su zaposleni u vozilima za prevoz gotovine bili deo redovnog transporta između Austrije i Ukrajine i da su „neopravdano pritvoreni“.

Poreska uprava je saopštila da će proterati radnike.

BBC je kontaktirao mađarsku vladu za komentar.

Vlasti su saopštile da vode krivični postupak i dodale da transport nadgleda bivši general ukrajinske obaveštajne službe.

„Samo ove godine, više od 900 miliona dolara, 420 miliona evra i 146 kg zlatnih poluga je transportovano kroz teritoriju Mađarske u Ukrajinu“, saopštila je nacionalna poreska i carinska uprava u petak.

Još nije jasno šta se dogodilo sa ogromnim sumama gotovine i zlata zaplenjenim u četvrtak, ali je poljski ministar spoljnih poslova Radek Sikorski rekao da su „ukrali novac“.

Odnosi između Ukrajine i Mađarske su se pogoršali od invazije Rusije na Ukrajinu uz česte verbalne okršaje oko obustave isporuke ruske nafte preko naftovoda Družba u Ukrajini.

Družba je glavna ruta za isporuku ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj, a isporuke ruske nafte ovim zemljama su prekinute od 27. januara.

Mađarska i Slovačka, jedine su zemlje Evropske unije koje još uvoze rusku naftu, optužuju Ukrajinu da namerno odlaže obnavljanje protoka nafte iz političkih razloga.

Hapšenje bankarskih službenika poklapa se predizbornom kampanjom koja je u jeku u Mađarskoj, gde premijer Viktor Orban zaostaje u anketama javnog mnjenja, nešto više od mesec dana pre glasanja.

Mađarski izveštaji opisuju kako su crno obučeni zvaničnici iz mađarskog centra za borbu protiv terorizma TEK u četvrtak izvršili raciju vozila sa ukrajinskim registracijama, a zatim se njihov konvoj uputio ka Budimpešti.

Sibiha je optužio Orbana da je uvukao Ukrajinu u „domaću politiku i izbornu kampanju“, dodajući da Kijev neće tolerisati „ovaj državni banditizam“.

Njegov kolega u Budimpešti, ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, pitao je zašto se tako ogromne sume prebacuju u gotovini.

„Ako je ovo zaista transakcija između banaka, zašto nije izvršena transferom?“

Orban nije pomenuo sedam bankarskih službenika u redovnom radio nastupu u petak, iako je rekao da će „tranzitne pošiljke“ važne za Ukrajinu biti obustavljene dok se ne reši spor oko isporuka ruske nafte.

Orban, koji se smatra najbližim saveznikom Rusije u EU, optužio je Ukrajinu da namerno zaustavlja rusku naftu kroz cevovod.

Kijev tvrdi da je cevovod oštećen u ruskom vazdušnom napadu u januaru, ali Orban kaže da satelitski snimci ukazuju da nema razloga zašto cevovod ne bi trebalo da radi i zapretio je da će „prisiliti Ukrajince da ponovo pokrenu isporuke“.

Mađarska održava bliske veze sa Rusijom i dosledno se protivila vojnoj pomoći Ukrajini.

Ranije je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritikovao mađarskog premijera Viktora Orbana zbog blokiranja evropskog paketa pomoći za Kijev.

