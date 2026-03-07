Ukrajinski Generalštab: Oružane snage Ukrajine pogodile dva ruska ratna broda

Insajder pre 1 sat
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je ukrajinska vojska uništila dva ruska vojna broda - "Admiral Esen“ i „Admiral Makarov".

Vojska je analizirala udare na ruske brodove 2. marta tokom ukrajinskog granatiranja pomorske baze Novorosijsk u Krasnodarskoj oblasti Rusije. "Potvrđena su oštećenja na dva broda ruske Crnomorske flote - fregatama 'Admiral Esen' i 'Admiral Makarov'. Obim štete se još uvek utvrđuje. Ukrajinske odbrambene snage trenutno utvrđuju da li su oštećena i druga ruska vojna plovila u ovoj bazi", navodi se u saopštenju ukrajinskog Generalštaba na Fejsbuku. Služba bezbednosti
