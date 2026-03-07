Vučić predstavio strategiju „Srbija 2030–2035“: Srbiju 2035. vidim kao članicu EU, demografska politika najveći problem…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, na početku predstavljanja nacionalne strategije „Srbija 2030–2035“, ocenio da je to skoro nemoguć zadatak zbog ogromnih promena u današnjem svetu, ali da se bez planova i programa ne može uraditi ništa jer je to osnova na kojoj se zasniva uspeh zemlje.

Vučić je rekao da živimo u vremenu najvećih i najbržih promena u čovečanstvu i da moramo da donosimo strategijske odluke, razmišljamo brzo i učimo, kao i da se menjamo, jer u suprotnom nećemo imati nikakvu šansu. „Jedan od problema sa kojima se suočavamo je da mi sebe ne želimo da menjamo, da želimo druge da promenimo, a niko ne bi sebe da promeni. Polazim od sebe i ljudi koje poznajem, to je jedan od osnovnih problema sa kojima se suočavamo“, rekao je Vučić. On je