Vučić: Srbiju 2035. vidim kao članicu EU i jednog od lidera u AI, prosečna plata za pet godina 1.700 evra

N1 Info pre 45 minuta  |  Beta
Vučić: Srbiju 2035. vidim kao članicu EU i jednog od lidera u AI, prosečna plata za pet godina 1.700 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja Strategiju "Srbija 2035".

Izjavio je da Srbiju do tada vidi kao članicu Evropske unije i da je najvažniji cilj u narednih 10 godina da sačuva mir i stabilnost. Vučić je naveo da će 2030. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.700 evra i prosečna penzija 750 evra. "Plate i penzije ne zavise od odluke države, poput minimalne zarade. Ovo neće biti lako ispuniti", rekao je Vučić tokom predstavljanja Strategije Srbija 2030. Naveo je da će ulaganja u kapitalne investicije do 2030. biti 17
