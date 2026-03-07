Đedović Handanović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035. godine

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović najavila je početak novog investicionog ciklusa u energetici, navodeći da će 30 odsto planiranih ulaganja do 2035. godine biti u energetiku i da Srbija mora da započne izgradnju prve nuklearne elektrane pre 2035. godine.

"Moramo mnogo više da radimo, moramo da budemo odgovorni i 30 odsto svih ulaganja od plana Srbija 2035. su ulaganja u energetiku. Predsednik je pomenuo, reverzibilne hidroelektrane, velika ulaganja, ali takođe gasne elektrane u Nišu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, gde imamo najveći data center u ovom delu Evrope. I sve su to ogromna ulaganja, a pre svega početak izgradnje novog nuklearnog objekta, znači prvog u našoj zemlji", rekla je Đedović Handanović, u Palati