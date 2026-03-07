Đedović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.

RTV pre 2 sata
BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović najavila je danas početak novog investicionog ciklusa u energetici i izjavila da će 30 odsto svih planiranih ulaganja do 2035. godine biti za energetiku, kao i da moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.

Ministarka je najavila početak novog investicionog ciklusa u energetici. Vučić: Država ulaže 14,4 milijarde evra u energetiku u periodu od 2028. do 2035. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država u periodu od 2028. do 2035. uložiti najmanje 14,4 milijarde evra u sektor energetike, od čega će 6,5 milijardi evra biti iskorišćeno u proizvodne kapacitete. "Posebno u gasne elektrane, koje obezbeđuju stabilnu i fleksibilnu proizvodnju. Planirano
