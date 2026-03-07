"Skladišta derivata su puna": Srbija se na vreme pripremila

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da se Srbija na vreme pripremila i nabavila dodatne količine nafte i gasa.

Takođe je istakla da su skladišta naftnih derivata u celosti popunjena i da ćemo, sa već preduzetim merama države, ako konflikti u svetu ne budu eskalirali, ostatati sigurno i stabilno snabdeveni. Đedović Handanović je rekla da treba da se produži i ugovor o nabavaci ruskog gasa. "Obavezne rezerve naftnih derivata povećane su sa 32 dana prosečne potrošnje 2023. godine na 50 dana u poslednje tri godine, a samo smo rezerve dizela koji se u Srbiji najviše troši