Kurir pre 1 sat
Đedović Handanović: Početak izgradnje prve nuklearke u Srbiji pre 2035. Koštaće nas tri milijarde evra

Ona je naglasila da Srbija mora da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane pre 2035. "Moramo mnogo više da radimo, moramo da budemo odgovorni i 30 odsto svih ulaganja od plana Srbija 2035. su ulaganja u energetiku.

Predsednik je pomenuo, reverzibilne hidroelektrane, velika ulaganja, ali takođe gasne elektrane u Nišu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, gde imamo najveći data center u ovom delu Evrope. I sve su to ogromna ulaganja, a pre svega početak izgradnje novog nuklearnog objekta, znači prvog u našoj zemlji", rekla je Đedović Handanović, u Palati Srbija. Prema njenim rečima hrabro je izmenjen zakon koji je bio na snazi 35 godina i poručila da moramo da započnemo izgradnju prve
