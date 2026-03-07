Vučić predstavio plan "Srbije 2030-2035": Nestašice nafte i gasa neće biti, rezerve su obezbeđene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je strategiju razvoja "Srbija 2030-2035", ističući da je pred državom težak zadatak planiranja budućnosti u svetu koji se ubrzano menja.

Vučić je istakao da su infrastruktura i kvalitet života građana prioriteti države, naglašavajući planove za izgradnju i modernizaciju puteva, auto-puteva, železnica, kao i vodovodnih i kanalizacionih sistema širom zemlje. Do sada je izgrađeno 622 kilometra auto-puteva i brzih saobraćajnica, dok se trenutno radi na još 380 kilometara. Među značajnijim projektima su "Moravski koridor", deonice Sremska Rača-Kuzmin, brza saobraćajnica Šabac-Loznica, obilaznice oko