​Indijan Vels: Siner izborio plasman u treće kolo mastersa

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u treće kolo mastersa u Indijan Velsu, pošto je danas u drugom kolu pobedio Čeha Dalibora Svrčinu rezultatom 6:1, 6:1. Meč je trajao 65 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok je Svrčina 109. na ATP listi. Italijanski teniser je u prvom setu napravio dva brejka, a u drugom setu je tri puta oduzeo servis protivniku za ubedljivu pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja. Siner će u trećem kolu igrati protiv Kanađanina
