Radnički ponovo pobedio Barselonu i plasirao se u četvrtfinale Kupa Evrope

Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u četvrtfinale Kupa Evrope, pošto su i u revanšu osmine finala, na svom bazenu, bili bolji od najtrofejnijeg španskog tima, Barselone, ovoga puta rezultatom 17:15.

Prethodno su Šumadinci bili ubedljivi i u Kataloniji (15:10), pa su i više nego zasluženo izborili prolaz u narednu rundu. Pored pobede, meč je obeležio i debi šesnaestogodišnjeg Kragujevčanina Jovana Simovića na evro-sceni. Domaćin je poveo na samom startu sa 2:0, preko Borisa Vapenskog i Nikole Dedovića, Barselona uzvratila do sredine deonice (2:2), ali to je bilo sve što su gosti uspeli da urade u ovom meču. Andrija Prlainović, Strahinja Rašović i Nikola Murišić