Moneke razočaran u sebe posle Bajerna: "Moram da budem bolji..."

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bajerna u Beogradskoj areni u petak 85:80, tako upisali 13. poraz, uz sjajnih 17 pobeda, ali i prekinuli dobar momenat u aktuelnoj sezoni Evrolige.

Jedan od boljih pojedinaca na meču bio je Čima Moneke, ali to nije bilo dovoljno protiv tima Svetislava Pešića. - Nismo igrali dobro, naročito defanzivno u prvom poluvremenu. Ova ekipa ne misli o pritisku jer nismo još ništa uradili da bismo osećali pritisak. Samo nismo igrali dobro. Ističe da tim mora biti bolji kada ima ulogu favorita na papiru. - Moramo da igramo te utakmice, kao što su ova i ona protiv Makabija. Ovo je Evroliga, to ko je favorit nije bitno Opet