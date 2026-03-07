Moneke razočaran u sebe posle Bajerna: "Moram da budem bolji..."

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bajerna u Beogradskoj areni u petak 85:80, tako upisali 13. poraz, uz sjajnih 17 pobeda, ali i prekinuli dobar momenat u aktuelnoj sezoni Evrolige.

Jedan od boljih pojedinaca na meču bio je Čima Moneke, ali to nije bilo dovoljno protiv tima Svetislava Pešića. - Nismo igrali dobro, naročito defanzivno u prvom poluvremenu. Ova ekipa ne misli o pritisku jer nismo još ništa uradili da bismo osećali pritisak. Samo nismo igrali dobro. Ističe da tim mora biti bolji kada ima ulogu favorita na papiru. - Moramo da igramo te utakmice, kao što su ova i ona protiv Makabija. Ovo je Evroliga, to ko je favorit nije bitno Opet
