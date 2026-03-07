Partizan doživeo težak poraz, a Zvezda se "provukla" posle nestvarne drame u pet setova

Partizan doživeo težak poraz, a Zvezda se "provukla" posle nestvarne drame u pet setova

Odbojkaši Partizana doživeli su težak poraz večeras u utakmici 18. kola BPŠ Superlige Srbije na gostovanju u Topoli protiv Karađorđa, pošto su izgubili glatko u tri seta - 3:0 (25:21, 25:19, 25:20).

Tokom čitavog meča, Karađorđe je bio taj koji je dominirao i koji je bio u prednosti protiv crno-belih u sva tri pojedinačna seta, pa je trijumfom stigao do četvrte pozicije na tabeli i prekinuo je niz od tri uzastopna poraza u svim takmičenjima. Partizan je tako ostao skoro van domašaja plej-ofa. Izabranici Bojana Janjića tako tako ostaju na samo jednoj pobedi u poslednjih sedam utakmica, a koju su ostvarili protiv Dubočice u prethodnoj rundi. Malo je nedostajalo
