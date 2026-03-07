Republika Grande Serba

Feudalno kraljevstvo pretežno nastanjeno ilirskim, kasnije albanskim, stanovništvom, tokom vekova je kristijanizovano i predstavlja najveću silu na Balkanu

Petnaesti nastavak naučno-fantastičnog romana "Crveni". Inspirisano romanom Marka Vidojkovića „E baš vam hvala" i po motivima scenarija „Crveni" Srđana Dragojevića BEOGRAD, SFRJ DIMENZIJA Saborna crkva u Beogradu postoji, nepromenjena, u većini bliskih dimenzija AD-308V spektra. Samo u dimenziji AD-309Q na njenom mestu nalazi se hram Svetog Kralja Vukašinegua, po grandioznosti jedino uporediv sa Aja Sofijom u Istambulu koja