(Video) Vučić čestitao svim damama 8. mart: "Hvala što toliko volite našu Srbiju"

Newsmax Balkans pre 21 minuta  |  Newsmax Balkans
(Video) Vučić čestitao svim damama 8. mart: "Hvala što toliko volite našu Srbiju"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan žena, 8. mart, uz zahvalnost ženama što, kako je naveo, toliko vole našu Srbiju.

"Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete. Srećan 8. mart!", napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic. A post shared by Александар Вучић (@avucic) On je u čestitki zahvalio ženama, kako je istakao, za svaku podršku, brigu, reč, za svaki radni dan, za sve što su uradile za Srbiju. "Moj najveći naklon vama. Beskrajno vam hvala na svemu, sve najbolje vam
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Dan žena čestitali Vučić, Dodik, Putin, ...

Dan žena čestitali Vučić, Dodik, Putin, ...

RTV pre 36 minuta
Vučić čestitao ženama 8. mart: Hvala što toliko volite našu Srbiju

Vučić čestitao ženama 8. mart: Hvala što toliko volite našu Srbiju

RTK pre 40 minuta
(Video) "Drage žene, hvala vam na svemu" Predsednik Srbije čestitao 8. mart "Hvala što volite Srbiju"

(Video) "Drage žene, hvala vam na svemu" Predsednik Srbije čestitao 8. mart "Hvala što volite Srbiju"

Dnevnik pre 16 minuta
(Video) "Drage žene, hvala vam na svemu" Predsednik Srbije čestitao 8. mart "Hvala što volite Srbiju"

(Video) "Drage žene, hvala vam na svemu" Predsednik Srbije čestitao 8. mart "Hvala što volite Srbiju"

Dnevnik pre 26 minuta
(Video) "Drage žene, hvala vam na svemu" Predsednik Srbije čestitao 8. mart "Hvala što volite Srbiju"

(Video) "Drage žene, hvala vam na svemu" Predsednik Srbije čestitao 8. mart "Hvala što volite Srbiju"

Dnevnik pre 21 minuta
Vučić čestitao Dan žena: Hvala što toliko volite našu Srbiju

Vučić čestitao Dan žena: Hvala što toliko volite našu Srbiju

RTS pre 1 sat
Da vam svaki dan bude pun ljubavi i poštovanja: Vučić čestitao ženama 8. mart

Da vam svaki dan bude pun ljubavi i poštovanja: Vučić čestitao ženama 8. mart

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Insajder pre 10 minuta
Žene u Srbiji su obrazovanije od muškaraca, ali zarađuju manje od njih

Žene u Srbiji su obrazovanije od muškaraca, ali zarađuju manje od njih

Nova ekonomija pre 5 minuta
Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana; Avion Flajdubaija sleteo u Beograd…

Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana; Avion Flajdubaija sleteo u Beograd, večeras još jedan

RTV pre 6 minuta
Žene u Srbiji zarađuju 14 odsto manje od muškaraca, iako su obrazovanije: Najveći jaz u Beogradu

Žene u Srbiji zarađuju 14 odsto manje od muškaraca, iako su obrazovanije: Najveći jaz u Beogradu

Nova pre 11 minuta
Rano proleće probudilo zmije: Prva intervencija zmijolovca kod Vladičinog Hana, evo šta treba da uradite ako ih sretnete

Rano proleće probudilo zmije: Prva intervencija zmijolovca kod Vladičinog Hana, evo šta treba da uradite ako ih sretnete

Blic pre 6 minuta