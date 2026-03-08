Danas je 8. mart: Praznik cveća ili podsetnik na borbu za ravnopravnost?

Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan žena, 8. mart – datum koji simbolizuje borbu za ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost žena i muškaraca.

Iako je u mnogim sredinama ovaj dan vremenom postao sinonim za cveće, poklone i znak pažnje prema ženama, njegova suština i dalje je podsećanje na dugu borbu za jednaka prava. Međunarodni dan žena obeležava se 8. marta širom sveta, u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u industriji odeće i tekstila koje su 1857. godine zahtevale bolje uslove rada, ali i poznati ženski marš više od 15.000 žena u Njujorku 51 godinu kasnije, 1908. godine koje su tražile