Danas je 8. mart: Praznik cveća ili podsetnik na borbu za ravnopravnost?

Pirotske vesti pre 3 sata
Danas je 8. mart: Praznik cveća ili podsetnik na borbu za ravnopravnost?

Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan žena, 8. mart – datum koji simbolizuje borbu za ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost žena i muškaraca.

Iako je u mnogim sredinama ovaj dan vremenom postao sinonim za cveće, poklone i znak pažnje prema ženama, njegova suština i dalje je podsećanje na dugu borbu za jednaka prava. Međunarodni dan žena obeležava se 8. marta širom sveta, u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u industriji odeće i tekstila koje su 1857. godine zahtevale bolje uslove rada, ali i poznati ženski marš više od 15.000 žena u Njujorku 51 godinu kasnije, 1908. godine koje su tražile
Otvori na pirotskevesti.rs

Povezane vesti »

Predsednik Skupštine grada Niša čestitao Nišlijkama 8. mart

Predsednik Skupštine grada Niša čestitao Nišlijkama 8. mart

Niške vesti pre 2 sata
Istorija borbe za jednakost: Kada je Međunarodni dan žena počeo da se obeležava u svetu, a kada u Srbiji

Istorija borbe za jednakost: Kada je Međunarodni dan žena počeo da se obeležava u svetu, a kada u Srbiji

Euronews pre 3 sata
Istorijski koreni Osmog marta

Istorijski koreni Osmog marta

Vesti online pre 4 sati
Na današnji dan 8. mart

Na današnji dan 8. mart

Serbian News Media pre 4 sati
Danas Međunarodni dan žena

Danas Međunarodni dan žena

Serbian News Media pre 4 sati
8. mart: Marš za ravnopravnost koji traje više od jednog veka

8. mart: Marš za ravnopravnost koji traje više od jednog veka

Glas Zaječara pre 5 sati
Širom sveta obeležava se Dan žena

Širom sveta obeležava se Dan žena

Zoom UE pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Njujork

Zabava, najnovije vesti »

Nijedna plaža na svetu nema zabranu upotrebe plastike: Šta države preduzimaju

Nijedna plaža na svetu nema zabranu upotrebe plastike: Šta države preduzimaju

Forbes pre 46 minuta
Mediji: Toni Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu zbog tvrdnji branitelja da je Spens bio logor

Mediji: Toni Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu zbog tvrdnji branitelja da je Spens bio logor

Beta pre 46 minuta
Ima samo 28 godina, troje dece i veliki kredit: Smislio je neobičan način da zaradi, a kupci mu dolaze čim iznese robu

Ima samo 28 godina, troje dece i veliki kredit: Smislio je neobičan način da zaradi, a kupci mu dolaze čim iznese robu

Blic pre 11 minuta
"Godinu dana nisu spavali zajedno" Prijatelj o razvodu Marka Gačića i Goge: "Izgubila je interesovanje za njega"

"Godinu dana nisu spavali zajedno" Prijatelj o razvodu Marka Gačića i Goge: "Izgubila je interesovanje za njega"

Blic pre 6 minuta
Ko je rediteljka iza jednog od najboljih horor filmova ikada

Ko je rediteljka iza jednog od najboljih horor filmova ikada

Buro pre 46 minuta