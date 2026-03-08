Rasel: Dugo smo čekali da imamo ovakav bolid

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Saša Ozmo
Rasel: Dugo smo čekali da imamo ovakav bolid

Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je presrećan posle pobede na Velikoj nagradi Australije, prvoj u novoj sezoni Formule 1, i istakao je da je trka u Melburnu bila izuzetno zahtevna od samog početka.

Britanac je prvi put u karijeri slavio na „Albert parku“, na kojem je zabeležio šestu pobedu u karijeri, tri sekunde ispred timskog kolege Kimija Antonelija, koji je izjednačio svoj najbolji rezultat. „Bilo je neverovatno. Na početku je to bila paklena borba. Znali smo da će biti izazovno. Kada sam došao na start, video sam da mi je baterija praktično prazna, loše sam startovao, a onda sam imao nekoliko veoma tesnih borbi sa Šarlom. Zato mi je zaista bilo drago
