Pred nama sunčan i pravi prolećni dan: Temperatura do 20 stepeni

Na severu Srbije u nedelju sunčano. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, na jugu Srbije povremeno sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od -3 do 4°C, maksima,na dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu u nedelju sunčano, posle podne uz nešto više oblačnosti. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 4°C,