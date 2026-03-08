Pred nama sunčan i pravi prolećni dan: Temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Pred nama sunčan i pravi prolećni dan: Temperatura do 20 stepeni
Na severu Srbije u nedelju sunčano. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, na jugu Srbije povremeno sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od -3 do 4°C, maksima,na dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu u nedelju sunčano, posle podne uz nešto više oblačnosti. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 4°C,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

RTV pre 5 minuta
Sunce i prolećne temperature, ali jutarnji mraz ne popušta

Sunce i prolećne temperature, ali jutarnji mraz ne popušta

RTS pre 35 minuta
Sunčano i toplo nakon hladnog jutra: Vremenska prognoza za 8. mart

Sunčano i toplo nakon hladnog jutra: Vremenska prognoza za 8. mart

Mondo pre 1 sat
Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatVremenska prognozasrbija

Društvo, najnovije vesti »

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

RTV pre 5 minuta
Drage dame, srećan praznik!

Drage dame, srećan praznik!

Plus online pre 5 minuta
(Foto) Šetaju po kiši, valjaju se po snegu, skaču po blatu! Maca je najbolja vaspitačica u Srbiji, od seoskog vrtića napravila…

(Foto) Šetaju po kiši, valjaju se po snegu, skaču po blatu! Maca je najbolja vaspitačica u Srbiji, od seoskog vrtića napravila je senzaciju: "Ovo je moj život!"

Blic pre 20 minuta
Osmi mart, ženski marš za ravnopravnost i dalje traje

Osmi mart, ženski marš za ravnopravnost i dalje traje

RTS pre 35 minuta
Sunce i prolećne temperature, ali jutarnji mraz ne popušta

Sunce i prolećne temperature, ali jutarnji mraz ne popušta

RTS pre 35 minuta