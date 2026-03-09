Izvoz nafte pred kolapsom: Proizvodnja potonula za 70 odsto u Iranu

B92 pre 26 minuta
Izvoz nafte pred kolapsom: Proizvodnja potonula za 70 odsto u Iranu

Proizvodnja nafte na ključnim iračkim južnim poljima pala je za čak 70 odsto, na samo 1,3 miliona barela dnevno, jer zemlja zbog rata sa Iranom ne može da izvozi sirovinu kroz Ormuski moreuz.

Ovu informaciju su u nedelju potvrdila tri izvora iz naftne industrije. Pre izbijanja sukoba, proizvodnja na tim poljima iznosila je oko 4,3 miliona barela dnevno, piše Rojters, a prenosi Indeks. Zbog blokade moreuza, izvoz nafte je takođe drastično smanjen i u nedelju je pao na prosečno 800.000 barela dnevno. Prema izvorima sa terminala, utovar se odvija na samo dva tankera jer brodovi ne mogu slobodno da pristupe. Dva naftna zvaničnika upozorila su da se potpuni
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Iran gađao Tursku, Teheran optužuje Evropu da je podstakla rat, Trampov ministar najavljuje: "Ovo je tek početak"…

BLOG UŽIVO Iran gađao Tursku, Teheran optužuje Evropu da je podstakla rat, Trampov ministar najavljuje: "Ovo je tek početak"

Nova pre 11 minuta
Zelenski: Ukrajina poslala presretače i eksperte za dronove da zaštite američke baze

Zelenski: Ukrajina poslala presretače i eksperte za dronove da zaštite američke baze

NIN pre 6 minuta
Zelenski: Ukrajina poslala presretače i eksperte za dronove da zaštite američke baze

Zelenski: Ukrajina poslala presretače i eksperte za dronove da zaštite američke baze

RTV pre 1 sat
Upravo na Blic TV! U Iranu proglašavaju džihad: Da li Evropa i Amerika treba da strahuju od napada

Upravo na Blic TV! U Iranu proglašavaju džihad: Da li Evropa i Amerika treba da strahuju od napada

Blic pre 51 minuta
Pune ulice Teherana zbog novog vrhovnog vođe: Iran slavi dok padaju bombe (foto)

Pune ulice Teherana zbog novog vrhovnog vođe: Iran slavi dok padaju bombe (foto)

Mondo pre 1 sat
​Ukrajina štiti američke baze u Jordanu, poslala presretače

​Ukrajina štiti američke baze u Jordanu, poslala presretače

Politika pre 1 sat
Ukrajinci štite američke baze Zelenski: Poslali smo eksperte u bazu u Jordanu

Ukrajinci štite američke baze Zelenski: Poslali smo eksperte u bazu u Jordanu

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranRojtersnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

G7: Spremni smo da uvedemo "nužne mere" zbog snabdevanja energijom

G7: Spremni smo da uvedemo "nužne mere" zbog snabdevanja energijom

Insajder pre 31 minuta
OTKRIVAMO Brza saobraćajnica Kraljevo-Novi Pazar ubačena u leks specijalis za Moravski koridor: Još jedan put bez tendera?

OTKRIVAMO Brza saobraćajnica Kraljevo-Novi Pazar ubačena u leks specijalis za Moravski koridor: Još jedan put bez tendera?

Forbes pre 46 minuta
Srbi poludeli za ovim polovnjakom - pouzdan, za svaki dan, a može da se nađe već za 6.000 evra

Srbi poludeli za ovim polovnjakom - pouzdan, za svaki dan, a može da se nađe već za 6.000 evra

Kamatica pre 46 minuta
"Očekujem još veće sukuboe i probleme": Vučić sa skupa u Sivcu: "Verujem da će ovog puta završiti nuklearnim oružjem"

"Očekujem još veće sukuboe i probleme": Vučić sa skupa u Sivcu: "Verujem da će ovog puta završiti nuklearnim oružjem"

Blic pre 1 minut
Uživo Vučić na mitingu SNS u Sivcu: Izbori u Kuli važni, moramo da radimo da Srbija ide napred

Uživo Vučić na mitingu SNS u Sivcu: Izbori u Kuli važni, moramo da radimo da Srbija ide napred

Euronews pre 11 minuta