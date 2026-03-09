Izvoz nafte pred kolapsom: Proizvodnja potonula za 70 odsto u Iranu

Proizvodnja nafte na ključnim iračkim južnim poljima pala je za čak 70 odsto, na samo 1,3 miliona barela dnevno, jer zemlja zbog rata sa Iranom ne može da izvozi sirovinu kroz Ormuski moreuz.

Ovu informaciju su u nedelju potvrdila tri izvora iz naftne industrije. Pre izbijanja sukoba, proizvodnja na tim poljima iznosila je oko 4,3 miliona barela dnevno, piše Rojters, a prenosi Indeks. Zbog blokade moreuza, izvoz nafte je takođe drastično smanjen i u nedelju je pao na prosečno 800.000 barela dnevno. Prema izvorima sa terminala, utovar se odvija na samo dva tankera jer brodovi ne mogu slobodno da pristupe. Dva naftna zvaničnika upozorila su da se potpuni