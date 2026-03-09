"Ovaj rat će okončati status Amerike kao supersile": Poznati stručnjak za Mondo upozorava – Evropa ugrožena!

Danas je 10. dan sukoba na Bliskom istoku, koji je eskalirao ubistvom ajatolaha Alija Hamneija, duhovnog vođe šiita, a njegov naslednik Modžtaba Hamnei preuzeo je funkciju vrhovnog vođe Irana.

Iran je odgovorio masovnim lansiranjem raketa i dronova na Izrael i zemlje Persijskog zaliva, dok Amerika i Izrael izvode napade širom Irana, ciljajući vojne baze, odbrambenu industriju i raketne sisteme. Za naš portal oglasio se Tom Kuper, međunarodni vojni analitičar i stručnjak za savremene sukobe, koji detaljno objašnjava trenutnu situaciju i moguće posledice eskalacije. Kuper je autor brojnih studija o vazduhoplovstvu i raketnim sistemima, sa posebnim fokusom