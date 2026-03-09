Izrael nazvao novog vrhovnog vođu Irana tiraninom koji će nastaviti brutalnost režima

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je da je novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžataba Hamnei "tiranin koji će nastaviti brutalnost režima". "Ruke Modžtabe Hamneija su već umrljane krvlju koja je obeležila vladavinu njegovog oca.

Još jedan tiranin spreman da nastavi brutalnost iranskog režima", dodaje u se saopštenju emitovanom na društvenoj mreži Iks (X). Poruka izraelskog ministarstva na Iks-u je naslovljena - Kakav otac, takav sin. Modžtaba Hamnei (56) izabran je u nedelju za novog ajatolaha, posle smrti oca Alija Hamneija (86) koji je poginuo 28. februara, prvog dana američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran.