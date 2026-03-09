Izrael komentarisao mogućnost da je Hamneijev sin meta: "Sačekajte..."

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao je da je "jasno" da novoimenovani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei nastavlja "veoma ekstremističku i ludu politiku svog oca", pokojnog ajatolaha Alija Hamneija.

Na pitanje da li je Modžtaba Hamnei meta Izraela, Sar je za CNN rekao: "Pa, moraćete da sačekate i vidite." Sar je opisao novoimenovanog vrhovnog vođu kao "tvrdolinijaša" koji je takođe "antiamerički, antizapadno nastrojen i već se vide pukotine unutar njegovog režima". "Jasno je da tvrdolinijaši i dalje vode glavnu reč tamo u Teheranu. I iskreno, sa ovim ljudima ne možete učiniti ništa ozbiljno ako želite da rešite sukob", rekao je Sar, napominjući prošle