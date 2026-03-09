Pre 35 godina u Beogradu održane prve masovne demonstracije protiv režima Slobodana Miloševića

Na današnji dan pre 35 godina - 9. marta 1991. u Beogradu su održane prve masovne demonstracije protiv režima Slobodana Miloševića u organizaciji tada najjače opozicione stranke, Srpskog pokreta obnove, a vlast je odgovorila represijom.

Bila je to pobuna i protiv vlasti i protiv uređivačke politike tadašnje Radio-Televizije Beograd (RTB) koja je bila neobjektivna, ratnohuškačka i puna optužbi, laži i vređanja opozicije. Ta televizija je nazivana "TV Bastilja", jer je bila glavno propagandno uporište Miloševićevog režima, te su učesnici protesta zahtevali smenjivanje njenih čelnih ljudi. Na demonstracijama, po tadašnjim procenama, bilo je oko 100.000 ljudi iz svih delova Srbije, uprkos pokušajima