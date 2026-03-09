Zašto je Srbija hitno zabranila izvoz nafte? Evo šta ova odluka zapravo znači

Telegraf pre 54 minuta  |  Telegraf Biznis
Zašto je Srbija hitno zabranila izvoz nafte? Evo šta ova odluka zapravo znači

Vlada Srbije donela je danas na vanrednoj sednici hitnu odluku o zabrani izvoza sirove nafte, dizela i benzina.

Ovaj potez države, koji ostaje na snazi do 19. marta, donet je sa jednim jasnim ciljem da se minimalizuje udar globalnog energetskog haos na srpsko tržište, sačuvaju zalihe goriva i zaustavi dramatičan skok cena. U praksi, ova odluka znači da su naftne kompanije u obavezi da gorivo zadrže na domaćem tržištu, umesto da ga, vođene većom zaradom, izvezu u zemlje gde su cene trenutno znatno više usled globalne krize. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović
