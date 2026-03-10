Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Beta pre 40 minuta

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnih poslova Ivica Dačić je danas otpušten iz bolnice i poslat na kućno lečenje, saopštio je Direktor klinike za pulmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKC) Mihailo Stjepanović.

"Dačić je nakon skoro dve nedelje hospitalizacije, oporavljen danas otpušten na dalje kućno lečenje, on je stabilan, ali i dalje zahteva praćenje i kućni tretman, dobio je savet za dalju terapiju", kazao je Stjepanović novinarima ispred UKC-a.

Dačić je 25. februara primljen u bolnicu na lečenje i postavljen na respirator zbog obostrane upale pluća.

(Beta, 10.03.2026)