Jakov Jozinović prodao više karata od Tonija iako je cena ulaznica veća, evo koliko bi trebalo da zaradi od koncerta na Spensu…

Jakov Jozinović je odlučio da održi koncert u Spensu u Novom Sadu, za razliku od Tonija Cetinskog koji je otkazao nastup uz sporne navode.

Cetinski je otkazivanje koncerta obrazložio tvrdnjama o bolnim ratnim uspomenama na tu dvoranu, što je izazvalo negativne reakcije. Jakov Jozinović doslovno je održao lekciju Toniju Cetinskom iz ponašanja, pa dok njegov stariji kolega otkazuje koncert u Spensu pod sramnim navodima kako je to mesto nekada bilo logor, mladi umetnik ne odustaje od koncerta u Novom Sadu. I dok Toni Cetinski na sraman način potpiruje nemire, Jakov se oglasio i rekao da će se uvek voditi