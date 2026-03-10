Jakov Jozinović prodao više karata od Tonija iako je cena ulaznica veća, evo koliko bi trebalo da zaradi od koncerta na Spensu
Blic pre 39 minuta
Jakov Jozinović je odlučio da održi koncert u Spensu u Novom Sadu, za razliku od Tonija Cetinskog koji je otkazao nastup uz sporne navode.
Cetinski je otkazivanje koncerta obrazložio tvrdnjama o bolnim ratnim uspomenama na tu dvoranu, što je izazvalo negativne reakcije. Jakov Jozinović doslovno je održao lekciju Toniju Cetinskom iz ponašanja, pa dok njegov stariji kolega otkazuje koncert u Spensu pod sramnim navodima kako je to mesto nekada bilo logor, mladi umetnik ne odustaje od koncerta u Novom Sadu. I dok Toni Cetinski na sraman način potpiruje nemire, Jakov se oglasio i rekao da će se uvek voditi